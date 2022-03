Ongeval lijnbus Sijsele: "Twaalf passagiers lichtgewond"

In Sijsele bij Damme is een ongeval gebeurd met een bus van De Lijn. Volgens de politie zijn daarbij 12 passagiers lichtgewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 13u30 in de Gentsesteenweg in Sijsele. "Een lijnbus is in de gracht beland op de Gentse Steenweg (N9)", zegt Isolde Van Eenooghe, woordvoerster van de Lokale Politie Damme /Knokke-Heist.

"Twaalf passagiers lichtgewond" (politie)

"De lijnbus reed in de richting van Maldegem toen het om één of andere reden fout liep. Op de bus zaten volwassenen en ook jongeren. Twaalf passagiers raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is er op dit moment nog geen informatie."

Door het ongeval is er heel wat verkeershinder in de buurt. De bus moet worden getakeld.