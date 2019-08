Ongeval met koeien op E403 in Wevelgem

Vanochtend is op de E403 in Wevelgem een ongeval gebeurd met drie voertuigen waaronder een vrachtwagen.

Eén van de bestuurders moest met nekklachten naar het ziekenhuis. In een aanhangwagen van een SUV-voertuig stonden ook twee onfortuinlijke koeien.

Het ongeval gebeurt iets voor negen uur in de richting van Doornik. De voertuigen waren net uit de tunnel gereden in Wevelgem. De personenwagen en de SUV-wagen met de koeien kwamen tegen de vrachtwagen terecht, hoe dat precies gebeurde is nog onduidelijk.

(lees verder onder de foto)

Er zijn enkel lichtgewonden, waarvan één iemand naar het ziekenhuis is overgebracht. De brandweer stuurde ook een milieuwagen ter plaatse omdat er mazout uit de vrachtwagen lekte. De hulpdiensten hebben heel wat werk om de rijweg opnieuw vrij te maken.

Het verkeer moest even over één rijstrook wat voor hinder zorgt. Rond 11 uur was de weg weer vrijgemaakt.