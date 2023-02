Ongeval met kraan Kuurne: slachtoffer (90) en kraanman beiden verantwoordelijk

Bij het ongeval met een graafkraan in Kuurne is er een gedeelde verantwoordelijkheid, zegt het parket. De toestand van het slachtoffer is wel nog altijd zorgwekkend.

De vrouw van 90 stak maandagmiddag plots met haar rollator de Kerkstraat in Kuurne over. De bestuurder van een graafkraan, die verderop aan het werk was, zag haar niet en reed de vrouw aan. Ze moest in levensgevaar naar het ziekenhuis.

De toestand van de vrouw is intussen stabiel, maar nog altijd zorgwekkend.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een deskundige van het parket onderzocht het ongeval, en besluit dat beide partijen verantwoordelijkheid dragen: "De vrouw stak over met haar rollator, het zicht van de kraanman was beperkt omdat hij zijn laadbak naar beneden had gedaan om te passeren onder de spandoeken in de straat."

