"Ongeval met kraan te wijten aan turbulentie"

Was de omgevallen torenkraan in Nieuwpoort 5 meter hoger, dan was het tragische ongeval nooit gebeurd. Dat zegt Patrick Anseeuw, een ervaren kraanman uit Booitshoeke bij Veurne.

Volgens hem is er tussen de appartementsgebouwen turbulentie ontstaan en is die de kraan fataal geworden. De eigenaar van de kraan, een bedrijf uit Izegem, zegt dat de kraan beter beveiligd was dan wettelijk is bepaald, maar wil voorlopig nog niet reageren voor de camera. Tot het verslag van de experten af is.Uiteraard is het aan hen om officieel vast te stellen wie of wat verantwoordelijk is voor het tragische ongeval.

