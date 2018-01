Kort na de middag is er op de E40 tussen Adinkerke en Veurne een verkeersongeval gebeurd met twee vrachtwagens, één persoon werd naar het ziekenhuis AZ West in Veurne afgevoerd.

Een vrachtwagenchauffeur merkte op dat er drie transmigranten in zijn voertuig zaten waarna hij vertraagde en zich op de pechstrook parkeerde. Kort daarna reed een andere vrachtwagen op hem in, deze bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis AZ West in Veurne afgevoerd. Het takelen van de voertuigen verloopt moeizaam doordat een vrachtwagen in de gracht belandde.