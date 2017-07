Rond half twee vrijdagnamiddag is er een zwaar ongeval gebeurd op de E40 in Westkerke. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond.

De vrouw die richting kust reed, verloor na een inhaalmanoeuvre de controle over haar stuur. Haar wagen ging verschillende keren over de kop en belandde in de gracht. De vrouw werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.