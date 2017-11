In Lichtervelde is een ongeval gebeurd waarbij verschillende wagens betrokken zijn.

Het ongeval gebeurde op de E403 rond halfvier. Volgens de eerste gegevens zijn er auto's en bestelwagens in betrokken, maar het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Het verkeer rijdt over de pechstrook omdat één voertuig dwars op de rijweg staat. In de buurt staat ook een mobiele werfpost, wat de verkeerssituatie nog bemoeilijkt.

Straks meer