Ongeval Torhout: "Jonge fietser (12) haperde aan fietser naast zich"

Een tragisch ongeval. Dat is, kort gezegd, de conclusie van de verkeersdeskundige van het parket na het ongeval in Torhout waarbij vanmorgen een jongen (12) levensgevaarlijk gewond raakte.

Chauffeur kon aanrijding niet vermijden

Het parket is duidelijk nadat een verkeersdeskundige ter plaatse kwam. "Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige is het slachtoffer bij het ongeval in Torhout gehaperd aan de fietser naast hem. Daardoor kwamen ze allebei ten val. Het slachtoffer belandde op de rijstrook voor de tegenliggers, waardoor de wagen die voorbijreed een aanrijding niet meer kon vermijden."

Het ongeval gebeurde in de Sint-Jozefstraat in Torhout, iets na 8 uur vanmorgen, in de buurt van hogeschool Vives. De jongen werd aangereden door een auto, kwam ten val en raakte daarbij zwaargewond. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke gebracht.

Fietsstraat

De Sint-Jozefstraat is een fietsstraat. Dat betekent dat automobilisten geen fietsers mogen voorbij steken en dat er een snelheidsbeperking is van 30 km/u.

De weg is afgesloten voor verder onderzoek. Een deskundige van het parket zal de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.

De politie en de scholengroep zorgen voor de nodige opvang voor de familie en de kinderen die het ongeval zagen gebeuren. Ook burgemeester Kristof Audenaert kwam ter plaatse.