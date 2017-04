Ongeval triatleet niet te wijten aan oortjes

Gisterennamiddag botste Kenneth Neyt (40) uit Brugge tijdens een trainingsritje met de fiets op een auto in Markegem, een deelgemeente van Dentergem. De klap van de aanrijding was bijzonder groot en de triatleet stierf aan zijn verwondingen.

Het parket laat vandaag weten dat er niet kan bevestigd worden dat het slachtoffer oortjes aanhad op het ogenblik van het ongeval, in tegenstelling tot berichtgeving in sommige media deze morgen. Er is geen verband vastgesteld tussen de oortjes en het ongeval. De verkeersdeskundige van het parket houdt het op een probleem van zichtbaarheid. Er was ook geen overdreven snelheid of alcohol in het spel.