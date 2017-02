"Ongeval was resultaat van tragische menselijke fout"

"Volgens onze eerste voorlopige informatie is dit spijtige ongeval het resultaat van een tragische menselijke fout", zo reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op het dodelijke ongeval in Brugge woensdag.

Volgens Weyts gaat het mogelijk om een dodehoekongeval "ondanks de aanwezigheid van een dodehoekspiegel". "De oversteekplaats waar het ongeval zich voordeed was verkeersveilig ingericht conform het vademecum voor een veilige schoolomgeving", aldus nog Weyts.

Bij het verkeersongeval in Brugge is woensdagochtend een zesjarig jongetje overleden na een aanrijding door een vrachtwagen. De chauffeur had niet opgemerkt dat het slachtoffer aan het oversteken was. Na het ongeval laaide snel een debat op over de veiligheid van vrachtverkeer in schoolomgevingen.

Volgens Vlaams minister Ben Weyts was de oversteekplaats alvast volgens de regels van de kunst ingericht. Weyts: "De oversteek aan de Gistelsesteenweg werd ingericht als zone 30, met een afscherming van fiets- en voetpaden ter hoogte van de oversteekplaats, waarschuwingsborden met aanduiding oversteekplaats voor voetgangers/fietsers, verlichting en een middeneiland zodat de straat in twee bewegingen kan overgestoken worden".