Ongeval zet verkeersveiligheid Brielen op politieke agenda

De verkeersveiligheid in het Ieperse dorp wordt vandaag, aangekaart in de Ieperse gemeenteraad. "Terecht. We wonen hier al 20 jaar, maar het zwaar verkeer en de overdreven snelheid namen de laatste jaren sterk toe", getuigen inwoners Geert Beun en Nancy Mervaille.

"Wij hebben schade aan onze woning door een verzakking in de weg, die maar niet hersteld geraakt. Brielen is geen prioriteit voor het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er werden recent wel fietssuggestiestroken aangelegd in de dorpskern, maar die maatregel is onvoldoende." (lees verder onder foto)

Oppositiepartij Groen hield onlangs een bewonersvergadering in Brielen. "Een tiende van de inwoners kwam opdagen. De burgerbeweging zal alleen maar groter worden en doorzetten tot er effectief iets beweegt", aldus fractieleider Jordy Sabels. "Daarom vraag ik het stadsbestuur op de gemeenteraad voor de tweede keer om actie te ondernemen. AWV krijgt van ons een lijvig ideeëndossier, opgesteld in samenwerking met de inwoners. Alles start met dringende herstellingen aan het wegdek van de N8 en bepaalde zijstraten. Een greep uit de verkeersremmende voorstellen: extra verkeerslichten, meer snelheidscontroles, trajectcontrole, fietstunnels, afremmende bloembakken, zone 50 en 30 uitbreiden en elektrische snelheidsborden."

Niet wachten tot 2024

"De dorpskern wordt enkel leefbaar door een oplossing voor het vrachtverkeer. Hiervoor moeten we druk uitoefenen op de toekomstige Vlaamse regering. De A19 doortrekken en het tracé met een ring rond Brielen kwamen allebei aan bod op de vergadering. De inwoners willen niet nog eens wachten tot 2024."

Burgemeester Emmily Talpe, net verkozen als Vlaams parlementslid, deelt de bezorgdheden van de Brielenaars. "Vorige week drongen we bij AWV nogmaals aan op de nodige herstellingen en investeringen om de verkeersveiligheid te verhogen. Herstel is voorzien, zo werd ons medegedeeld. Het is afwachten wie de volgende minister van Mobiliteit wordt. Feit is dat we op tafel zullen moeten kloppen."