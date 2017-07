Op de E17 in Zwevegemen de A10 in Oudenburg zijn vanochtend ongevallen gebeurd.

Er is enkele sprake van blikschade, maar er is wel een file vanaf Kortrijk-Oost ontstaan richting Gent.

Ook op de A10 in Oudenburg is een ongeval gebeurd, dat zorgt voor een moeilijke doorgang richting Oostende. Bij dat ongeval waren vier auto's en een wagen met aanhangwagen betrokken. Eén van de auto's is van de snelweg afgeraakt en in de gracht beland. De bestuurder zat meer dan een half uur gekneld, en moest bevrijd worden, en is naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht.