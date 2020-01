Ongezien: Cannabisplantage onder brug ontdekt

Het is even over half elf in de voormiddag wanneer de brandweer een oproep binnen krijgt voor een brand onder de brug van de Expressweg, tussen Wielsbeke en Waregem. Ter plaatse gekomen blijkt er inderdaad rook te komen uit een ventilatierooster, helemaal bovenaan de onderkant van de brug, bij de betonnen steunbalken en brugvoegen. De brand is snel onder controle, maar de oorzaak is ongezien. (lees verder onder de foto)

Kortsluiting verraadt cannabisplantage

De ongewone plaats voor een brand doet de brandweerlieden verder zoeken. Wat blijkt: in de betonnen gewelven van de brug ontdekken ze een professionele cannabisplantage, bevestigt ons de politie van de zone Mira. Door een kortsluiting komt die aan het licht. De plantage bevat ongeveer vijfhonderd plantjes. Die waren erg vernuftig verstopt. (lees verder onder de foto).

Slim weggestopt

De cannabisplantage was erg slim weggestopt. De eigenlijke plantage ligt pal onder de brug, in een betonnen holte. Elektriciteit werd illegaal afgetapt van een stroomcabine vlakbij in de buurt. Om de plantage aan het oog te onttrekken, was de holte die de ingang vormt, dichtgemaakt met klinkers. In totaal vindt de politie er tot 500 plantjes. Een zelden geziene techniek van "eigen kweek" bij ons.