Ongeziene drukte op recyclageparken

Imog Harelbeke roept alle mensen op het bezoek aan het recyclagepark te beperken of uit te stellen.

De laatste dagen was het met meer dan 600 bezoekers per dag abnormaal druk. Met bijna dubbel zoveel mensen als op een gewone dag, zijn dat de records van het jaar. En dat heeft alles te maken met de lockdown, waardoor meer mensen thuis klussen en in de tuin werken.

Koen Delie van Imog: "De recyclageparken hebben ruime openingsuren, maar blijkbaar is de mens een gewoontedier en komen ze meestal op dezelfde momenten. De meeste mensen komen tussen twee en vier. Als je die spitsmomenten vermijdt, dan heb je hier alle plaats en kunnen de parkwachters u met raad en daad veilig bijstaan. Maar we zouden nog liever hebben dat u uw bezoek uitstelt tot na de kerstvakantie".