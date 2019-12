Ongeziene investeringen in De Panne, maar belastingen stijgen

De nieuwe bestuursploeg in De Panne is ambitieus. Ze investeren 36 miljoen euro en dat is ongezien. De belastingen verhogen lichtjes omdat er na jaren eindelijk een indexering komt.

Een flinke hap van het budget gaat naar de renovatie van het gemeentehuis, de verhuizing van de bib naar de Sint-Pieterskeker en het nieuwe toerismekantoor in de Zeelaan. Op vraag van de bevolking pakken ze ook de Dumontwijk eindelijk aan.

Grootse herdenking

De Panne gaat ook investeren in deelgemeente Adinkerke, en ze maken ook geld vrij voor cultuur. Zo is er volgend jaar de herdenking van Operatie Dynamo, dan 80 jaar geleden. Tussen 26 mei en 4 juni 1940 werden ruim 300.000 vooral Britse en Franse soldaten geëvacueerd naar Groot-Brittannië of de Normandische havens vanuit Duinkerke en de omgeving. Ook De Panne was daarbij betrokken. Voor die herdenkingen kreeg de gemeente eerder al 60.000 euro subsidie.