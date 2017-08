Online bevraging rond N8

De Vlaamse administratie Wegen en Verkeer laat het stadsbestuur weten dat de inwoners van Elverdinge en Brielen vanaf maandag aanstaande een brief van AWV in de bus krijgen om deel te nemen aan een online bevraging over de verkeersleefbaarheid in hun dorpen.

“De Vlaamse overheid hoopt namelijk het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger te laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt nu opnieuw naar een oplossing. Dit doet het samen met de gemeentebesturen van Ieper, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Veurne. Maar ook met betrokken belangengroepen, middenveldorganisaties, politieke partijen en het bewonersplatform ‘Geen streep door de Westhoek’.

Ook de bewoners van de vijf dorpen langs de N8 Ieper-Veurne (Brielen, Elverdinge, Woesten, Oostvleteren en Hoogstade) betrokken partij. Als geen ander kennen ze de lokale situatie en kunnen ze de Vlaamse overheid leren hoe zij de verkeersleefbaarheid in hun dorp ervaren.

Via een onlinebevraging krijgen alle meerderjarige inwoners van de verschillende betrokken deelgemeenten tot vrijdag 15 september 2017 de kans om hun mening over de verkeersleefbaarheid in hun eigen dorp te laten horen. De resultaten van deze onlinebevraging zijn een belangrijk element in de verdere dialoog over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne”.