Dit weekend zou normaal het Alcatraz Metal & Hard Rock festival plaatsvinden in Kortrijk. Door Corona werd het uitgesteld, maar enkele binnen- en buitenlandse festivals hebben de handen in elkaar geslagen om een online metalweekend te organiseren.

De crew is normaal al weken aan de slag om de terreinen klaar te maken voor meer dan 12.000 metal fans. Het voelt dan ook heel vreemd aan om nu een jaartje over te slaan. De fans van de loeiharde gitaren kunnen dankzij het online metalweekend zo nog even hun hart ophalen.