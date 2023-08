Online oplichters veranderen werkwijze: West-Vlaamse politiezones noteren meerdere meldingen

Wie iets te koop zet op Marketplace, via Facebook, krijgt daarop contact van een kandidaat-koper. Die vraagt of het product nog vrij is, en zegt dat het geld is overgemaakt via pakjesbezorger Mondial Relay. "Nieuw is dat ze ook een foto doorsturen van de voor- en achterkant van een -zo lijkt het wel- echte Belgische identiteitskaart. De oplichter vraagt ook je telefoonnummer, omdat je via whatsapp contact zou krijgen om je geld te ontvangen," zegt korpschef Philip Caestecker.

"In dat bewust whatsappbericht zit een klink naar een document, waarbij je ook codes moet ingeven via de kaartlezer, de oplichter vraagt daarvan een printscreen. We vragen om deze codes zeker nooit vrij te geven!" Ook in de regio Oostende zijn ondertussen meldingen van slachtoffers.

Huurmoordenaar scam

Onder andere de politiezones Brugge en MIRA (rond Waregem en Anzegem) kregen dan weer meldingen van andere online pogingen tot oplichting. Iemand doet zich voor als huurmoordenaar. Die beweert dat hij is ingehuurd om je te verwonden of te vermoorden, maar dat niet zal doen als je betaalt. Slachtoffers die de mail kregen bleken bijzonder bang na het lezen van die mail.

De politie is daarover duidelijk: "Reageer nooit op zo'n berichten en verwijder ze meteen."