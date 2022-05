Online portaal toont 1.400 plaatsen waar Canadese soldaten sneuvelden of begraven liggen

In Zonnebeke is Namen in het Landschap voorgesteld: een online portaal dat aangeeft waar meer dan 1.400 gesneuvelde Canadezen gesneuveld zijn, of mogelijk begraven liggen.

Het zogenoemde geoportaal is voorgesteld in het Passchendaele Museum in Zonnebeke. Het kwam er met steun van de Vlaamse overheid en Library and Archives Canada.

'Namen in het Landschap' toont dus waar.1.400 Canadese soldaten sneuvelden of begraven ligen, en geeft daar nog extra persoonlijke en militaire data bij. Zo wil het Passchendaele Museum de verhalen bewaren en ontsluiten voor het grote publiek. Dat kan ook zelf informatie toevoegen en delen.

Het voetbalterrein van FC Passendale in de Sterrestraat, bovenop een heuvelrug, is één van de plaatsen waar zwaar is gevochten. De Canadezen konden in november 1917 Passendale veroveren, maar daarbij stierven 16.000 mensen. De meeste gesneuvelden werden snel op het slagveld begraven, in een zogenaamd veldgraf. Maar dat betekent niet dat ze daar 105 jaar later nog liggen. Dankzij het geoportaal Namen in het landschap zijn er nu 1400 gelokaliseerd.