Online test voor overstromingsrisico Kerkebeek

Op 400 adressen in Zedelgem en Sint-Michiels Brugge is er een ernstig overstromingsrisico door de aanwezigheid van de Kerkebeek.

Hoewel er al veel gebeurd is om dat risico te verminderen, engageren de betrokken gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid om daar verder werk van te maken met de ondertekening van een charter. Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Online testen

Een eerste concrete actie is een onlineplatform waarop bewoners en bedrijven een test kunnen invullen om te weten hoe groot de kans is op een overstroming van hun huis, tuin of hun terrein. Via computermodellen kan ook de impact van de klimaatverandering ingeschat worden.

Het project wil nu alle mensen met een gezamenlijk risico samen brengen. Samen met de instanties gaan ze op zoek naar methodes die hen weerbaar maken en nog beter beschermen tegen natte voeten en erger. Dat moet op termijn resulteren in een "riviercontract" met concrete actiepunten.