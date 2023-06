Onrust bij sportvissers: "Hobby straks onbetaalbaar"

Er is onrust bij sportvissers over een nieuwe Europese regelgeving die er aan komt. De zogenoemde recreatieve visserij met kleine bootjes zal binnen de 5 jaar hun vangsten elektronisch moeten registreren.

Het materiaal daarvoor zal hen zowat 8.000 euro kosten. Het ongenoegen groeit en de sector wil zich verenigen.

Diverse sector

Sportvisser Marc Lathouders was altijd chauffeur maar nu geniet hij vooral van vissen op zee, in zijn kleine bootje. Hij is sportvisser en rijk zal hij er niet van worden. Ook zaterdag viel de vangst niet mee.

"Zaterdag... Drie scharren. Van 7u 's morgens tot 16u 's avonds. Met mijn rubberbootje. 15 pk er op. 7 liter benzine kwijt. Dat is heel dure vis. Rijk worden lukt niet. Dat is om op te eten. Dat is de bedoeling."

Maar de recreatieve sector, de sportvisserij, is een stuk complexer dan dat. Zo zijn er hengelaars, schepen van ruim 12 meter mét sleepnetten en ook garnaalvissers onder Nederlandse licentie. De sector is dus heel divers en ze zijn aan de slag in onze vier kusthavens.

"In de laatste studie spreekt men van 633 vaartuigjes. Er komt een heel pak Europese regelgeving op ons af. Zoals bijvoorbeeld het elektronische toezichtsysteem en registratie van de vangst", zegt Maarten Du Bois van de Beroepsorganisatie van de Vissector.

(lees verder onder de foto)

Onbetaalbaar

Voor veel recreatieve vissers wordt het straks onbetaalbaar om zich in regel te stellen. Sportvissers mogen hun vis ook niet officieel verkopen. Om de teloorgang van de sector te vermijden willen de sportvissers een beter statuut. Ze willen zich nu verenigen én op tafel kloppen voor een betere regeling.

"Dat zou heel snel kunnen gaan. Het is het sociaal weefsel en het DNA van de kust. Het is ook toerisme. Als ze plots voor 7 a 8000 euro staan, dan vrezen we dat 3 op 4 aan de kant gaat en gesloopt wordt."

"Dat is al redelijk duur voor een gewone sporthengelaar, maar ook voor ons. Wat komt er nog allemaal op ons af. Om het als hobby te doen is het wel heel duur aan het worden. Het verslechtert altijd maar", vertelt Ricky Lycke, reder B18 Moby Dick.

Actie

De sportvissers gaan al zeker actie voeren op de zeewijding eind juni. Ze willen ook contact met de verantwoordelijke ministers.

Al blijkt ook dat complex. Er is een minister van mobiliteit, eentje van Vlaamse Visserij, een federale minister van de Noordzee en eigenlijk vallen sportvissers ook onder Natuur en Milieu.