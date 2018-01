Onrust door diefstal chemicaliën in Zedelgem

In de nacht van zaterdag op zondag is een oplegger geladen met 33500 liter chemisch product gestolen aan de af- en oprit van Loppem, bij de E40. Het parket benadrukt dat de chemicaliën niet gebruikt worden bij de aanmaak van explosieven.

Internationale media melden eerst dat Interpol alarm sloeg maar Interpol zelf ontkent. De diefstal is gebeurd aan het oprittencomplex van Loppem in de nacht van 20 op 21 januari. Het gaat om een oplegger van transportbedrijf Devooght-Verleye, gelegen op de Industriezone Schatting in Zedelgem. Dat heeft de Focus-WTV-redactie vernomen.

Niet geschikt voor aanmaak explosieven

De oplegger was gevuld met 33500 liter radiacid 0254. Dit is een vetzuur en wordt (o.a. volgens DOVO) niet gebruikt als aanmaakprodukt voor explosieven.

Ook Britse en Italiaanse media berichten over de diefstal. Er was sprake van een klopjacht op de gestolen vrachtwagen met kenteken 1-QEB-708. Zoals steeds werd de diefstal van de oplegger nationaal en internationaal geseind. Maar aan die seining werd er door de Belgische politiediensten geen waarschuwing gekoppeld.

Bedrijfsleider snapt commotie niet

De bedrijfsleider van transportbedrijf Devooght-verleye reageert liever niet voor de camera. Hij zegt wel aan de Focus-WTV-redactie dat hij de hele commotie niet snapt. Volgens hem gaat het gewoon om een diefstal van een oplegger, en die hoopt hij zo snel mogelijk terug te zien.