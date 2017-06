Onrust door schoolhervorming in Roeselare

De directie stelde het plan dinsdagavond voor. Tien secundaire scholen uit Roeselare en Ardooie - waaronder de Broederschool, de Burgerschool, Het VABI en het VMS - zullen in een grote hertekening van het Roeselaarse scholenlandschap voortaan ondergebracht worden in vier verschillende campussen. Waarbij bepaalde richtingen gecentraliseerd worden op één locatie. Dat is de centrale gedachte van het plan.

Leerkrachten protesteren

Wanneer de persvoorstelling bijna afgelopen was, werd ze plots onderbroken door protesterende leerkachten die buiten hun ongenoegen kenbaar maakten. Bij hen overheerst vooral de onzekerheid. Het plan is onvoldoende met hen doorgesproken, klinkt het. En ze zitten bijgevolg met heel wat vragen. Of er nog een toekomst is voor de Broederschool of het VMS, bijvoorbeeld. En ook of het weghalen van studierichtingen geen gevolgen zal hebben voor de (goede) reputatie van bepaalde scholen.