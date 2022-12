Onrust over 'basisbereikbaarheid en -mobiliteit" groeit

Er is groeiende ongerustheid bij lokale besturen over de vertraging in de uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan voor De Lijn. Vlaams minister Lydia Peeters belooft een grote omwenteling met vervoer meer op maat van wie het gebruikt.

Maar daar komt voorlopig weinig van in huis, zegt burgemeester Patrick Lanssens van Koekelare. Vooral landelijke gemeenten met soms moeilijke mobiliteit verwachten veel van de plannen. "Wij hebben in juni 2020 een nieuw openbaar vervoersplan goedgekeurd, met de hele regio. Daarin was vooropgesteld dat we hier nieuwe busverbindingen zouden krijgen. Ook betere reguliere busverbindingen met Oostende, Diksmuide en Torhout vanaf 1 januari 2021. We zijn inmiddels twee jaar verder en op het terrein is er niets veranderd."

Minister Peeters: "Geen reden tot klagen"

Minister van mobiliteit Lydia Peeters is niet blij met de kritiek uit West-Vlaanderen. Ze geeft wel toe dat er vertraging is. De vervoersregioraden waren nergens klaar voor de grote verandering van het openbaar vervoer. Ook niet in de proefzones in West-Vlaanderen. Het uitstel moet het systeem verfijnen en over die betere voorbereiding was er volgens de minister zelfs een unaniem akkoord.