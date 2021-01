Onrust over komst van bedrijf BSI in Sint-Eloois-Vijve

Inwoners van Sint-Eloois-Vijve bij Waregem maken zich zorgen over de mogelijke komst van een bedrijf dat onderhoudsmiddelen voor zwembaden bijvoorbeeld en bestrijdingsmiddelen produceert.

Het bedrijf zit al zo'n 25 jaar in Vichte en barst uit z'n voegen. De inwoners vrezen voor milieuverontreiniging, maar volgens het bedrijf is die vrees volledig onterecht. Een inwoner schudde met een flyeractie de buurt wakker en intussen zijn meer dan 50 bezwaarschriften ingediend.

"Geen chemisch bedrijf"

Maar zaakvoerder Bernard Vercaemst is duidelijk. "Het gaat om een klasse twee vergunning en dat betekent sowieso minder milieubelastend dan klasse één. Een zaak wil ik duidelijk stellen, wij zijn geen chemisch bedrijf. Wij maken producten voor gewassen, mens en dier en omgeving en dergelijke". BSI zegt ook geen lawaai of schadelijke uitstoot te produceren en aangezien de logistiek in Vichte blijft, zal ook het vrachtverkeer beperkt zijn.