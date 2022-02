Onrust over Mega als winnaar groepsaankoop, "maar niet nodig"

Meer dan 90.000 West-Vlaamse gezinnen en bedrijven schreven zich in voor de groepsaankoop elektriciteit en gas. Maar volgens bevoegd gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is er geen reden tot ongerustheid en biedt het variabele contract voldoende garanties voor de consument. "In de voorwaarden staat heel uitdrukkelijk dat voorschotten niet kunnen aangepast worden zonder het expliciete akkoord van de klant," zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "We hebben bedongen dat de vaste vergoeding bij een vroeger vertrek, wat kosteloos kan, pro rata wordt aangerekend."

Slechte beurt gemaakt

Vorig najaar regende het klachten over Mega, zowel bij de ombudsdienst voor energie als consumentenorganisatie Test-Aankoop. Ook de energiewaakhond CREG tikte de leverancier op de vingers voor misleidende prijsberekeningen. "Vorig jaar heeft Mega niet zo’n goede beurt gemaakt," weet ombudsman voor energie Eric Houtman. "Zij waren goed voor één derde van de klachten. Dat ging vooral over het eenzijdig aanrekenen van verhoogde voorschotfacturen. Of ongevraagd wisselen van de prijzen van vaste naar variabele contracten."

(Lees verder onder de foto)

Tarieven zullen dalen

" We zaten vorig jaar in die stijgende markt," reageert Elsie Van Linthout van Mega. "De voorschotten zitten van in het begin goed, meer nog: ze zullen dalen naarmate de energieprijzen dalen. Mega heeft het consumentenakkoord ondertekend. We zijn de grootste Belgische leverancier. Ik denk dat alle elementen er zijn om vertrouwen te hebben."

Normaal gaat acht op de tien deelnemers in op het prijsvoorstel van de winnende leverancier. Het contract loopt vanaf 1 mei.