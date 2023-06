Onrust over verhuisplannen schooltje in Maria Assumpta in Torhout

Het is de allerlaatste dag van het schooljaar. Hier en daar gaan leerkrachten of directeurs met pensioen en in Lombardsijde sluit een lagere school voorgoed de deuren, omdat er te weinig kinderen zijn.

In Torhout start de grote vakantie met onrust over de verhuisplannen van een schooltje op de wijk Maria Assumpta. Ze verzamelden al 700 handtekeningen voor het behoud van de wijkschool.

Er heerst dus onrust, want de overkoepelende scholengroep Sint-Rembert wil de wijkschool over enkele jaren verhuizen naar een grote nieuwbouw vlakbij de stad. Carine Wulleman, oma van Margaux en Rémi: "Ik vind het heel belangrijk dat kinderen in hun buurt kunnen naar school gaan. Geborgenheid voor die kinderen is zo belangrijk, terwijl ze nu naar een grote school zullen moeten gaan."

De Koornbloem telt zo’n 150 kinderen van peuter tot en met vierde leerjaar. De nieuwe school zou drie keer groter zijn, ook twee andere afdelingen van de Oefenschool zouden er onderdak krijgen. Lisa Hemeryck : Actiecomité 'behoud de Koornbloem': "Vanuit Maria Assumpta naar de stad moeten we het gevaarlijke rondpunt dat in verbinding staat met de oprit van de autostrade oversteken. Dan heb je de Keibergstraat met een smal fietspad en dan heb je nog het kruispunt met de Brildam, dat is nu al superdruk."

Betere school

Scholengroep Sint-Rembert is volop bezig met de opmaak van het subsidiedossier voor het nieuwe schoolgebouw dat in de Ernest Claeslaan zou komen. Het project is nog niet ingediend. Ann Stael, algemeen directeur scholengroep Sint-Rembert: "We zouden graag dit plan realiseren. Omdat dat voor de drie vestigingen betekent dat ze naar een modern aangepast gebouw kunnen, in een groene omgeving waar er ook kansen zijn om via betere akoestiek en accommodatie nog beter school te maken."

Het nieuwe schoolgebouw langs de Ernest Claeslaan zou tegen 2029 klaar moeten zijn. Volgende week is er een overleg tussen de scholengroep en het actiecomité.