Onrust over verhuizing Sint-Andreasinstituut in Brugge

Er is onrust over de verhuizing van de 850 leerlingen van het Sint-Andreasinstituut in Brugge.

Op de site van de oude school komt het nieuwe topmuseum Brusk en de leerlingen trekken naar een nieuwbouw op een andere locatie in de stad. Maar hun nieuwe campus zal pas later klaar zijn. Het stadsbestuur bekijkt of de leerlingen tijdelijk in andere gebouwen kunnen les krijgen, maar oppositiepartij N-VA vindt dat de school het slachtoffer is van een electoraal spel. Ze vreest ook dat de school tijdelijk in containerklassen zal belanden.

Maaike De Vreese, Vlaams volksvertegenwoordiger - N-VA: “Het is totaal niet duidelijk waar die zouden komen. De burgemeester stelt voor dat die op de nieuwe site komen, maar die zal een bouwwerf zijn. Dat lijkt me niet veilig en het kost bovendien veel geld: 30.000 euro voor één container.”

Pol Van Den Driessche, gemeenteraadslid - N-VA: “Wij reiken een aantal oplossingen aan: misschien het VTI of het Seminarie. Maar dat zijn allemaal broloplossingen. Het beste zou zijn dat de school pas verhuist als de nieuwbouw klaar is. En je kan niet anders dan tot de conclusie komen dat men Brusk absoluut wil klaar hebben tegen de zomer van 2024. Dat is vlak voor de verkiezingen. Eigenlijk wordt er met een school met naam en faam gespeeld omwille van electorale belangen.”

De oppositiepartij wil dat er een externe audit komt om te kijken of de stad destijds correct handelde in het dossier. Pol Van Den Driessche, gemeenteraadslid - N-VA: “Hoe dat onderhandeld is door het stadsbestuur en of er wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de school en leerlingen. Daar maken we ons zorgen over.”

Reactie stad

Volgens het stadsbestuur moet Brugge een schadevergoeding betalen aan het bouwteam van Brusk en dreigt de stad subsidies te mislopen als de leerlingen er langer blijven. Maar er komt een tussenoplossing aan. Dirk De fauw, Burgemeester Brugge: “Het gaat hier niet over containerklassen. Dat is absoluut niet zeker. Wij zijn als stad aan het bekijken of er gebouwen in de onmiddellijke omgeving voor een jaar tot anderhalf jaar ter beschikking van de school zouden gesteld kunnen worden.”

Nog dit voorjaar starten de werken voor de nieuwe school (zie onderstaande simulatie). Het nieuwe museum Brusk moet afgewerkt zijn tegen eind 2024.

Bekijk ook: