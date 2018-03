Onrust over waterleidingsbuizen met asbest

In Keiem bij Diksmuide is er ongerustheid over waterleidingsbuizen met asbest.

In de dorpskern zijn er werken aan de gaan waarbij ook de huizen opnieuw moeten worden aangesloten op het waternet. Bij de aansluiting blijken de buizen telkens te breken waardoor er asbest zou vrijkomen. Sommige mensen maken zich zorgen maar volgens de stad als de Watergroep is er geen enkel gevaar.

Bieke Moerman, schepen openbare werken Diksmuide: “In de fase waar men nu aan het werk is, stelt men vast dat de leiding bij de aansluiting breekt. De werken zijn stilgelegd om tot een duurzame oplossing te komen. Nu zal de Watergroep de waterleiding herstellen. Er zijn testen gebeurd en er is geen asbest in het leidingwater. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.”

De Watergroep zelf zegt dat asbestvezels enkel schadelijk zijn bij inademing. De kans dat asbestvezels vrijkomen in drinkwater is volgens de Watergroep ook klein. Bij de werken gelden ook voorzorgsmaatregelen voor wie ze uitvoert en om de omgeving te beschermen. Maandag worden werken in Keiem hervat. Eind volgend jaar moeten de werken klaar zijn.