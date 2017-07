Ons Onderdak zoekt naar woningen na hevige brand

Na de hevige brand in residentie De Sterre in Ieper is huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak bezig met het zoeken naar tijdelijke woningen voor de getroffen bewoners.

Het gebouw is nog niet vrijgegeven door het parket. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van residentie De Sterre in de Narcissenlaan straks kunnen terugkeren naar hun woning. "We weten dat er zes tot zeven appartementen sterk beschadigd zijn. We hopen dat de andere dertig appartementen min of meer gevrijwaard zijn gebleven", aldus Peter Pillen, directeur van Ons Onderdak.

Inventaris

"Gisteren hebben we met alle hulpverleners en zorgverstrekkers voor alle bewoners opvang gevonden en we zijn inmiddels bezig om ook voor de komende dagen onze bewoners van het nodige wooncomfort te voorzien." Ons Onderdak heeft zo'n 1.500 woningen in beheer, maar die zijn momenteel allemaal verhuurd. "Maar als er een woning vrijkomt dan hebben de bewoners van De Sterre voorrang. Maar het is allemaal nog voorbarig, we zijn nog volop bezig met de inventaris. Er is ook al overleg met de verzekeraars en ook naar beveiliging wordt gekeken", besluit Pillen. Er vielen gisteren geen zwaargewonden. Toch werden zestien personen preventief naar het ziekenhuis gebracht. Zes van hen werden gisterenavond nog ontslagen uit het ziekenhuis.

