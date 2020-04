Ontdek de boshyacinten op de Kemmelberg

Op de flanken van de Kemmelberg staan de boshyacinten volop in bloei. Het is een prachtig natuurfenomeen, waarvan dit jaar slechts weinig mensen kunnen genieten. Daarom willen we deze unieke beelden even tot bij u brengen.

Met de lente in het land herleeft de natuur. Dat mag je letterlijk nemen, want in de Westhoek is het heel erg kalm als gevolg van de coronamaatregelen. De natuur gaat ongestoord zijn gang en de flanken van de Kemmelberg kleuren rond deze tijd paars, want de boshyacinten staan overal in bloei.

De omgeving van de Kemmelberg is nochtans anders een drukke plaats met bijvoorbeeld veel wandelaars en wielerliefhebbers bij de doortocht in Gent-Wevelgem. Maar op enkele verdwaalde wandelaars na, was er zaterdag niemand te zien.