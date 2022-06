Ontdek hedendaagse kunst tijdens Kunstzomer Leiestreek

Zaterdag start de veertiende editie van de Kunstzomer Leiestreek. Voor het eerst vindt alles plaats in Kortrijk. Gedurende drie maanden is werk te zien van 45 hedendaagse kunstenaars op 14 unieke locaties in de stad en deelgemeenten.

Kunstzomer wil de drempelvrees om galerijen te bezoeken wegnemen en mensen de kans geven om hedendaagse kunst te ontdekken via een toeristische aanpak , zegt curator José Sintobin.

Heule en Munster

In Heule kan je in de kapel en de tuin van de Fatima-site werk zien van Freddy Bultynck, Geert Bourgeois, John Penning en Rogette Jonckiere. Kunstenaar Bert Vanwynsberghe voert je naar Muster waar hij het Labo van het M.A.A.M. op poten zette. Ook Jan Clement stelt in Muster enkele beelden tentoon.

In Kortrijk kan je in de gotische zaal van het stadhuis werk zien van Jan Declercq, Mady Herman en Linda Lacombe. In Theater Antigone maak je kennis met de keramische sculpturen van Christine Vanhove, het 'Roetisme' van Etienne Roete, gedetailleerde potloodtekeningen en meubelontwerpen van Ilse Buysschaert en de wereld van acryl en epoxy van Heidi Harinck.

Sint-Rochuskerk

Dit weekend kan je ook de voormalige Sint-Rochuskerk bezoeken. Anderhalf jaar geleden werd de kerk in de Doorniksewijk samen met een aanpalend huis gekocht door Oost-Vlaamse kunstliefhebbers. Daar was toen een som van 500.000 euro mee gemoeid.

De nieuwe eigenaars kochten de kerk om een private collectie kunstwerken te stallen. De authenticiteit van de Sint-Rochuskerk, vanaf 1870 in een neogotische stijl gebouwd, bleef behouden.

Aalbeke, Rollegem, Bellegem en Kooigem

In juli trekt de Kunstzomer verder naar Aalbeke en Rollegem. In Aalbeke wordt de Knokstraat omgedoopt tot Kunststraat en in Rollegem stellen Erik Hebberecht, Jacky Bostoen, Jan Pieter De Graaf en de Italiaanse kunstenaar Fabio Castelli tentoon in de Sint-Anna watertoren. Ook De Kindervriend neemt deel.

Op het einde van de zomervakantie zijn Bellegem en Kooigem aan de beurt. In OC De Wervel kan je kijken naar werk van Griet Dierick, Jozefa Seynaeve, Lut Lambrecht en Voja E Art. Ook in Kooigem is er kunst in de kerk. De finale halte is in Bissegem en Marke waar in beide ontmoetingscentra, maar ook in de Verblijfshoeve en in de Rodenburgkapel tentoonstellingen plaatsvinden.

De tentoonstellingen zijn telkens te bezoeken op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur.