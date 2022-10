Ontdek hier het nieuwe Cactus Muziekcentrum in Brugge

In Brugge opent morgen officieel het nieuwe Cactus Muziekcentrum aan het Bargeplein. Dat nieuwe centrum wordt in de eerste plaats de vaste presentatieplek voor de concertwerking van Cactus.

In de nieuwe Cactusclub zal een tachtigtal concerten plaatsvinden per jaar, op de oude stek in de Magdalenazaal waren dat er gemiddeld vijftig. “Met de komst van dit centrum begint een nieuw, toekomstgericht verhaal voor onze werking én voor Brugge als cultuurstad,” zegt coördinator Patrick Keerseblick.

In de accommodatie is een volledig uitgeruste concertzaal voorzien met een capaciteit tot 700 personen. Cactus Muziekcentrum wil deze nieuwe Cactus Club uitbouwen tot een professioneel muziekpodium voor zowel binnen- als buitenlandse groepen. (lees verder onder de foto)

Het café in een apart gebouw gaat volgend voorjaar open. Daar zullen ook kleine, experimentele concerten plaatsvinden. Kostprijs van het nieuwe gebouw: 7,5 miljoen euro. Dat is meer dan oorspronkelijk gepland. Maar gelukkig krijgen ze extra subsidies, alles samen ruim 2,7 miljoen.

Nu zaterdag is er de Cactus Opening Night met onder meer Aili, Borokov Borokov en Chibi Ichigo.