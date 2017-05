Ontdubbeling N58 tussen Menen en Wervik niet voor meteen

Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt", zegt ze. Op vandaag is er nog geen zicht op een nieuwe timing en daarom vraagt burgemeester van Menen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier om dit dossier terug op de planning te zetten.

De ontdubbeling van de N58 is uit de meerjarenplanning van AWV voor de periode 2017-2019 geschrapt. De schepen van Mobiliteit in Wervik hoopte in de krant nog op een finalisering tegen 2020, maar dit alles was voor Fournier te vaag en ze besloot minister Weyts om uitleg te vragen. "De timing van de ontdubbeling van de N58 is nooit meer dan indicatief gesteld. Ook nu kan dus geen concrete timing worden vooropgesteld. Deze is zowel afhankelijk van de uiteindelijke kostprijs als de capaciteit die vrijkomt bij AWV om dit dossier ten gronde te behandelen”, antwoordt de minister.

Politieke wil

Fournier reageert zwaar ontgoocheld: “Voor de realisatie van dit project moet er niets bijkomend worden onteigend, de plannen zijn in grote mate klaar, enkel politieke wil is er nodig om dit te realiseren. De investering van 3 miljoen euro kan voor onze streek een enorm fileprobleem oplossen. Het is een gemiste kans. Ik blijf aandringen bij de minister om dit probleem sneller aan te pakken.”