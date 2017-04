Onthaalmoeder als zestigplusser is mooi maar best lastig

Met onthaalgrootouders willen ze in Roeselare een antwoord bieden aan het dalende aantal onthaalouders. Grootouders stellen hun woning open voor één of meerdere kindjes tussen 0 en 12 jaar. En het Zorgbedrijf zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning. De komende weken krijgen senioren in Roeselare een flyer in de bus met meer informatie over het originele project. Zorgbedrijf Roeselare beschikt nu over een dertigtal onthaalouders. Met de lancering van onthaalgrootouders mikt de organisatie op een versterking met 15 extra onthaalouders.

Martine staat al 38 jaar in het vak en vangt elke weekdag tussen de zes en vijftien baby's en peuters op, van 7u 's morgens tot 18u30 's avonds. Ze maakt zelf eten, leert hen proper worden en knutselt ermee. Niet te onderschatten, zo blijkt.