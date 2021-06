Onthaalmoeder krijgt voorwaardelijk voor dooreenschudden baby

De toenmalige onthaalmoeder gaf toe dat ze het jongetje dooreenschudde, maar ontkende dat ze opzettelijk handelde. Het openbaar ministerie had vier jaar cel gevorderd, waarvan de helft gekoppeld aan voorwaarden.

In augustus 2018 liep een zes maanden oude baby ernstige verwondingen op in kinderopvang Cococinel in Ardooie. Bij een CT-scan werden aan beide kanten bloedingen tussen het hersenvlies en de hersenen vastgesteld. Het slachtoffer had ook grote bloedingen in het netvlies van beide ogen. Volgens de wetsdokter ging het om typische kenmerken van het shakenbabysyndroom. De onthaalmoeder had die dag eerst haar buurvrouw ingelicht, waarna ze samen naar een dokter gingen. In haar eerste verklaring beweerde de onthaalmoeder niet te weten wat er gebeurd was. Bij de onderzoeksrechter verklaarde ze dat de jongen per ongeluk met zijn hoofd tegen de verzorgingstafel botste. Uiteindelijk gaf ze toen toch toe dat ze misschien per ongeluk met de baby had geschud. De jongen lag een week in coma en zal wellicht blijvende letsels overhouden aan de feiten. Momenteel kampt hij met een motorisch probleem aan de linkerhand en staat zijn linkeroog scheel. In eerste instantie werd ook gevreesd voor blindheid.

Ontroostbaar gekrijs

De verdediging vroeg tevergeefs om de feiten te herkwalificeren naar onopzettelijke slagen en verwondingen. Volgens meester Julie Desmet was de baby die dag erg onrustig. Op een bepaald moment moet hij in zijn park gevallen zijn, waarna hij ontroostbaar begon te krijsen. "Ze is twee minuten haar verstand verloren en heeft A. willen wakker schudden", klonk het. De advocate vroeg om opschorting van straf uit te spreken, gekoppeld aan voorwaarden. De beklaagde benadrukte in haar laatste woord dat ze het jongetje geen kwaad wilde doen. Ze raakte naar eigen zeggen in paniek toen hij door het huilen het bewustzijn verloor. "Ik heb alles geprobeerd om hem te doen ademen, maar het lukte maar niet. Ik ben echt kwaad op mezelf dat ik toen in paniek geschud heb, maar ik weet niet meer hoelang, hoeveel of hoe hard." De rechter oordeelde dat de onthaalmoeder opzettelijk handelde, ook al heeft ze de zware gevolgen nooit gewild. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met uitstel en gekoppeld aan voorwaarden. Zo mag ze de komende vijf jaar op geen enkele manier kinderen opvangen, met uitzondering van haar eigen kinderen. In totaal moet de vrouw ook een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Een deskundige zal dan later de precieze schade moeten begroten.