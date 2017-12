Onthoofd lijk gevonden in koffer

De patrouille hield omstreeks 2 uur een wagen tegen aan de Spermaliebrug. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht. Daarom controleerden de agenten het hele voertuig.

In de koffer vonden ze een onthoofd lichaam. Het parket is een onderzoek gestart. Tijdens de vaststellingen kwam het bericht binnen dat er op een camping in Wilskerke menselijke resten en grote hoeveelheden bloed waren gevonden in een caravan. De drie inzittenden werden daarop opgepakt, net als twee personen op de camping. (lees verder onder de foto)

Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.