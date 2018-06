Ontleners ook na openingsuren welkom in bib Wervik

Wie in Wervik woont, zal ook na de sluitingsuren van de bibliotheek ontleende boeken kunnen binnenbrengen, schrijft Het Nieuwsblad.

Vaste gebruikers zullen een toegangscode krijgen waarmee ze in combinatie met hun identiteitskaart binnen kunnen tot 's avonds laat. Ook in Bree gaat zo'n systeem van start. In Wervik gebeurt dat vanaf het najaar. Wellicht zullen andere bibliotheken volgen.