Ontmoetingscentrum in Oostende gaat jaar dicht

De bedoeling is om De 3 Gapers om te vormen tot wijkcentrum dat aan de noden van alle bewoners in het Westerkwartier, zowel jong als oud, kan tegemoetkomen. Dankzij een Europees project kunnen leerlingen van de nabijgelegen school Petrus en Paulus West meewerken aan de buurtanalyse en het renovatietraject. De huidige werking De 3 Gapers wordt uitgebreid. Zo is het centrum enkel in de namiddag open en is er geen mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen, zoals in andere ontmoetingscentra. De buitenactiviteiten zoals het traditionele wijkfeest met rommelmarkt, zijn wel een voltreffer en worden in de toekomst behouden. Ook het vrijwilligerswerk zal een belangrijke rol blijven spelen.

Wijkcentrum

“De 3 Gapers is een pand op een strategisch interessante locatie in het Westerkwartier”, zegt schepen van samenleven Maxim Donck. “De ambitie is niet om de werking te minderen, maar om die net uit te breiden. De 3 Gapers zal evolueren van een ontmoetingscentrum naar een wijkcentrum, met heel wat nieuwe functies. Het zal zo tegemoet komen aan de noden van iedereen in de wijk.” Het wijkcentrum wordt een pand met zalen die verhuurd kunnen worden, vergaderruimtes en je zal er ook terecht kunnen bij een psycholoog.