In Brugge is Stock Americain Vermeersch in de Blankenbergsesteenweg (Blauwe Toren) ontruimd omdat er buiten het gebouw een verdacht pakket werd aangetroffen.

Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. De politiediensten zijn aanwezig en een gespecialiseerd team van DOVO is al onderweg. De Blankenbergse Steenweg is intussen afgesloten in beide richtingen.