Ontsnapte flamingo Flammy is terug thuis in Bellewaerde

Goed nieuws voor Bellewaerde Park in Ieper, want Flammy de flamingo is weer thuis. Na een maand in de vrije natuur, op Zillebekevijver, zijn dierenverzorgers er vanmorgen vroeg in geslaagd om Flammy te vangen.

Een maand na haar ontsnapping is Flammy de Flamingo dus terug thuis in Bellewaerde, gezond en wel. Vandaag zit ze nog even in een hok apart, straks komt de dierenarts nog eens langs en dan mag ze opnieuw bij de grote groep flamingo’s. Massimo kon Flammy vanmorgen vroeg vangen, na een maand intensief proberen. Massimo Snoeck, dierenverzorger Bellewaerde: "Sinds een week hadden we gezien dat Flammy dichter kwam om te eten. Dus zijn we elke dag naar de vijver geweest om eten te gooien in het water. De laatste drie dagen zijn we ernaartoe gegaan met een net, om haar te laten wennen. En dan deze morgen zagen we dat ze heel dicht zat, en zijn we ervoor gegaan. We hebben het net erover gesmeten. Ze wou eruit kruipen, dus zijn we er gewoon opgesprongen, in het water, en dan hadden we ze eindelijk vast."

Het was hoog tijd dat Flammy weer naar huis kwam. De winter komt eraan, het wordt dus kouder, en voedsel wordt schaarser. Bovendien stijgt het waterpeil van Zillebekevijver, en ook dat is een probleem. Pieter Vercruysse, hoofd dierenverzorger Bellewaerde: "Een flamingo foerageert met haar hoge poten in ondiep water. Ze zoekt zo naar voeding in het slijk. Op het moment dat ze dat niet meer kan, gaat een flamingo niet zoals een eend blijven zwemmen, maar die flamingo zou ergens anders gaan. Ze zou zich verplaatsen. En dan zouden we terug bij af zijn."

De kans dat Flammy nog eens ontsnapt is heel klein. Daar zorgen de dierenverzorgers wel voor.