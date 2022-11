Ontsnapte gevangene detentiehuis opgepakt

De gevangene die vorige week is ontsnapt uit het detentiehuis in Kortrijk, is gevat. Hij wordt nu binnengebracht in de gevangenis van Brugge.

Man vluchtte maar is gepakt in Roeselare

De dertiger zat een straf uit voor drugsfeiten, en bereidde zich in het detentiehuis voor op zijn leven na de gevangenis, daar ontsnapte hij vorige week. De politie kwam erop uit dat hij in Roeselare verbleef en zette het dronedetectieteam in. Maar toen de man ontdekte dat er een drone in de buurt was, zette hij het op een lopen. Hij drong daarbij een huis binnen waar de bewoner aan het eten was. Uiteindelijk sprong hij wat verderop van een afdak waardoor hij zijn enkel verzwikte. De man (1989) moet de rest van zijn straf uitzitten in de gevangenis van Brugge.

DETENTIEHUIS PAS OPEN

Het detentiehuis is pas enkele maanden geleden geopend in een voormalig woonzorgcentrum in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk. Het is het eerste in het land. Het detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting voor gedetineerden met een korte straf: tot 3 jaar cel.

In Kortrijk is er plaats voor een 50-tal gedetineerden, nu verblijven er 7. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk voerde de detentiehuizen in omdat hij alle straffen wil uitvoeren.

