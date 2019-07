Ontsnapte gevangene in Ruiselede weer gevat

Nauwelijks een week na de vorige ontsnapping is er donderdagavond opnieuw een gedetineerde gevlucht uit de gevangenis van Ruiselede. De man van 49 werd later op de avond weer ingerekend. Dat bevestigt de dienst Penitentiaire Inrichtingen.

Het ging om een man van 49 die donderdagnamiddag de penitentiaire instelling verliet. De man deed dit 'uit een emotionele opwelling'. Hij was aan het einde van zijn straf en die namiddag aan het werk op de boerderij. De politie en het personeel gingen meteen naar hem op zoek, en donderdagavond konden ze hem opnieuw vatten.

Ook vorige week al ontsnapping

Vorige week kwam al aan het licht dat er drie gedetineerden gevlucht waren uit het halfopen centrum in Ruiselede. Twee van hen werden vrij snel gevat toen ze lagen te slapen in een park in Rotterdam. Met de nieuwe melding erbij is dit al de zesde ontsnapte gevangene dit jaar uit het penitentiair centrum.

Speciaal karakter

Het centrum in Ruiselede is geen 'normale' gevangenis. Ze biedt plaats aan gevangenen die aan het einde van hun straf zijn en die eigenlijk al de stap aan het zetten zijn naar reïntegratie in de maatschappij. Het gaat dan ook om mensen die specifiek het label 'niet vluchtgevaarlijk' dragen. Al blijkt dit jaar net het tegenovergestelde.

