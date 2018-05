Ontwerp Hoge Blekkertoren is klaar

De realisatie van de uitkijktoren op de Hoge Blekker in Koksijde komt weer een stapje dichterbij.

70 ontwerpers stelden zich kandidaat om een ontwerp te mogen maken en nu heeft een jury finaal gekozen voor het ontwerp van NEXT Architects uit Amsterdam. De architecten kozen ervoor om bij hun ontwerp te verwijzen naar de rijke historie van de Hoge Blekker, al jaar en dag een toeristische trekpleister.

Vlakbij de plek waar de uitkijktoren komt, stond vroeger immers molen ‘De Blekker’. Het bouwwerk uit 1933, was niet echt gebouwd als een molen, maar als een restaurant met erboven een belvedère met prachtig uitzicht op de duinen. Het ontwerp voor de nieuwe uitkijktoren maakt een kleine verwijziging naar dit karakteristiek bouwwerk. De basis van de toren is een rechthoekige gaanderij op maaiveldniveau. Het platform wordt herhaald op 21m hoogte. De toren wordt bijna volledig in hout uitgevoerd.

De kostprijs bedraagt 450.000 euro, de provincie en Westtoer geven 225.000 euro subsidie

Burgemeester Marc Vanden Bussche is fier op het project: “Je hebt de Eiffeltoren in Parijs en je hebt de Hoge Blekkertoren in Koksijde. Dat wordt ook een icoon en een baken voor onze gemeente zowel voor de inwoners als voor de toeristen”.