Ontwerpers tekenen toekomst uit voor grenspost Callicanes

Een team van ontwerpers buigt zich de komende dagen over de grenspost van Callicanes op de grens van Poperinge en Godewaersvelde.

Ze moeten een masterplan met toekomstvisie uitwerken voor de verlaten grenspost. De resultaten worden overmorgen voorgesteld tijdens een publieksevent in het hoofdgebouw van de grenspost.

Het event is bedoeld voor de bewoners van de grensstreek en wil naast de geschiedenis van de grenspost ook de mogelijke toekomstscenario’s voor de site brengen. Vanavond is er al een infovergadering voor de buurtbewoners. Tijdens de infovergadering worden de eerste resultaten toegelicht en kunnen inwoners van Callicanes er ook hun ideeën, vragen of bezorgdheden kwijt.

Europese steun

De herbestemming van Callicanes is een project van de Provincie West-Vlaanderen en de Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) binnen Partons 2.0. Partons 2.0 staat voor PARTicipatieve ONtwikkeling van de Streek en is een grensoverschrijdend Interreg-project met steun van de Europese Unie.