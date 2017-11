Ontwerpers tonen plannen voor De Leet in Ieper

Dat gebeurt na overleg met de inwoners. Het Sint-Maartensplein wordt aangelegd in dezelfde blauwe porfier van de Grote Markt om de Lakenhalle als het ware op een plein te zetten. De Leet wordt aangelegd in dezelfde rode porfier als de voetpaden van de centrumstraten. De woonstraten rond het park krijgen een gele kleiklinkerverharding, zodat het park van gevel tot gevel doorloopt. De buurt rond de kathedraal en het huidige Astridpark wordt een aaneengesloten groene parkzone, met ruimte voor onder meer spelen, picknicken en uitrusten. De meest waardevolle bomen van het huidige park blijven staan. Er komt een verharde zone in het park dat kan dienen als podium voor cultuurevenementen.

Mobiliteit

De Leet wordt in dit plan verkeersarmer dan nu het geval is, met meer aandacht voor wandelaars en fietsers. De rijweg die over De Leet loopt, wordt éénrichtingsverkeer. Ter hoogte van de westzijde van de Leet komt er een lineaire waterpartij in verschillende onderdelen en met verschillende dieptes per onderdeel waardoor het water overvloeit. Tussen de gevelrij en de waterpartij is er ruimte voor horeca-terrassen. Er komen ook nieuwe bomen op De Leet, aan de kant van de gevels.

Er blijven parkeerplaatsen voor kortparkeerders en andersvaliden gegarandeerd op De Leet, zowel ter hoogte van de handelszaken als ter hoogte van de noordzijde van het plein. Op het Sint-Maartensplein kunnen automobilisten haaks parkeren aan de kant van kathedraal. Er is ook in een groene parkeerzone in het park voorzien ten noordoosten van de kathedraal. Langparkeren in de woonstraten blijft behouden.