Ontwikkelingsproject Riva in Dentergem officieel gestart

Het gaat om een oppervlakte van vier hectare, op de site van de voormalige brouwerij Riva. Koenraad Degroote, burgemeester Dentergem: “Het doel van het project, de verbindingsweg is natuurlijk in het belang van de verkeersveiligheid. Maar daarnaast hebben we de vroegere Rivasite kunnen omvormen tot een zone voor een 30-tal kmo’s en 54 woningen. En aan de overkant komt er ook nog een project met een 40-tal bijkomende woningen.”

De verbindingsweg is een kilometer lang en kost zo’n miljoen euro. Die werken zouden eind dit jaar al afgerond zijn, maar voor de woningen en de kmo’s duurt dat wat langer. De hoofdbaan krijgt straks de naam Rivaweg. De zijstraten van de nieuwe site krijgen namen van bieren die ze daar vroeger brouwden.