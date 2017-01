Meer in het nieuws vanaf 18u30

Ontworteld raken in "Na de vlucht"

“Na de vlucht” is een opmerkelijke tentoonstelling over mensen die als vluchteling, ver van huis een nieuw leven proberen op te bouwen. Het zijn vaak indringende beelden, die de emotie laten spreken en waarbij niemand onbewogen blijft.

Vijf beeldende kunstenaars en een aantal kinderen uit Menen stellen hun vaak indringende werken voor in het cultureel centrum “De Steiger” tot 25 februari.

Vertrouwde beelden krijgen plotseling een heel andere invulling, wanneer ze door de ogen van een mens op de vlucht bekeken worden. Hoessain volgende een academische opleiding tot kunstschilder in zijn thuisland. Hij maakte een reeks schilderijen over bootvluchtelingen: "Elk schilderij is voor mij een serie van emoties", aldus de kunstenaar.

“Na de vlucht” is een driedelige tentoonstelling over nieuwkomers in onze samenleving. De tentoonstelling maakt deel uit van “Zielzoekers”, een artistiek project met theater, dans, muziek, literatuur, film en beeldende kunst, geïnspireerd door het actuele vluchtelingenthema.