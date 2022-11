"Onverantwoord gedrag": UNIZO over stakingsdag

“De vakbonden blijven blind voor de problemen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden en gijzelen schaamteloos onze economie”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, Vincent Kint.

Volgens Vincent Kint is er gemiddeld genomen geen koopkrachtcrisis in België. Ook de Nationale Bank van België bevestigt dit. De loonkosten in de privésector in België zijn dit jaar bijna dubbel zoveel gestegen als het gemiddelde van de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. De kloof zal alleen maar groeien. Zo verwachten ze een stijging van 10,84% voor 2023. Dat is evenveel als de vorige 8 indexaties van 2015 tot 2022.

Ongeziene loonindexaties

Ondernemers daarentegen hebben af te rekenen met ongeziene loonindexaties. Daarbij komt een stijging van zowat alle kosten en de verminderde mogelijkheid om die effectief door te rekenen. In de maanden september en oktober is het aantal faillissementen al gestegen met 22%.

Vincent Kint: “We stevenen af op de afgrond, en de vakbonden rollen de spierballen en spreken dreigende taal. Door de automatische loonindexering en de steunmaatregelen voor de gezinnen is de koopkracht voor de werknemers gegarandeerd. Er is gemiddeld genomen geen koopkrachtcrisis in België. En tóch voert men actie, legt men schaamteloos het land plat en wil men extra loonsverhogingen."