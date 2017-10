Onverbeterlijke fietsdief stal niet, maar "vond" ongesloten fietsen

Op 30 mei werd de verdachte door de politie van Oostende aangetroffen in het bezit van enkele gestolen fietsen. Enkele dagen daarna liep hij al opnieuw tegen de lamp met een gestolen mountainbike. En eind augustus was hij weer op pad met een gestolen fiets.

De man liep in het verleden al een reeks veroordelingen op. Hij pleegde in het najaar van 2015 een gewelddadige overval op een parochiaal centrum in Oostende. Na die feiten vluchtte hij nota bene weg op een gestolen mountainbike. De Oostendenaar moest zich toen ook verantwoorden voor schuldig verzuim bij de fatale overdosis van een kennis. Voor al die feiten samen werd hij vorig jaar door de Brugse strafrechter tot drie jaar cel veroordeeld.

Niet gestolen, maar gevonden

Over de fietsdiefstallen had hij een opvallende uitleg klaar. Hij beweerde dat hij de fietsen gewoon 'gevonden' had. "Er is een verschil tussen stelen en een fiets meenemen die open staat", verklaarde de beklaagde. Enkele dagen na dat aparte pleidooi liep B. opnieuw tegen de lamp. Deze keer zou hij de lokfiets van de Oostendse politie gestolen hebben. Samen met een kompaan zit hij sindsdien in voorhechtenis.